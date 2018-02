Empresas da eurozona tem maior crescimento em mais de uma década

Londres – As empresas da zona do euro iniciaram 2018 aumentando a atividade ao ritmo mais rápido em mais de uma década diante do salto nas novas encomendas apesar de as empresas terem elevado os preços pela taxa mais forte em quase sete anos, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

O PMI Composto final do IHS Markit para a zona do euro subiu a 58,8 em janeiro de 58,1 em dezembro e ante preliminar de 58,6.

O índice está agora no nível mais alto desde junho de 2006 e bem acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

“A forte recuperação é também generalizada, o que amplia o potencial para que o crescimento se torne mais sustentado uma vez que a demanda aumenta na área de moeda única”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O subíndice que mede os preços cobrados saltou para 54,8 de 53,2 em dezembro, nível mais alto desde abril de 2011, o que deve agradar as autoridades do Banco Central Europeu, que reduziram pela metade as compras de ativos a partir de janeiro. A expectativa é de que o BCE encerre o programa de compras de ativos até o final do ano.

O crescimento está sendo sustentado por um forte setor de serviços, cujo PMI foi a 58,0 em janeiro de 56,6, superando a preliminar de 57,6 e registrando a leitura mais alta desde agosto de 2007.