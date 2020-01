Em texto pré-Davos, Huck fala em renovar lideranças e atacar desigualdade

São Paulo — O apresentador de TV Luciano Huck, que vem se movimentando para tentar uma candidatura à Presidência da República nas eleições de 2022, teve um texto seu publicado nesta quarta-feira (16) no site do Fórum Econômico Mundial, no qual critica a crise de liderança pela qual passa o Brasil e a falta de políticas direcionadas ao combate da desigualdade.

O apresentador vai participar do fórum pela segunda vez. Assim como no ano passado, ele foi convidado para integrar um painel sobre a América Latina. O evento reúne líderes políticos e empresariais em Davos, na Suíça, entre 21 e 24 de janeiro e, desta vez, não deve contar com a presença do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O ministro da Economia Paulo Guedes, porém, tem presença confirmada.

Na opinião de Huck, é necessário garantir uma arrecadação mais justa de impostos, reduzir subsídios para os ricos, implementar políticas de igualdade de oportunidades e estimular oportunidades para os mais vulneráveis.

“O sistema educacional brasileiro está falhando com as famílias mais pobres. A desigualdade de riqueza está reforçando a desigualdade de oportunidades para a próxima geração”, diz.

Huck diz que a crise de liderança no Brasil começou a ser desenhada após anos de corrupção e estagnação econômica e culminou na eleição de Jair Bolsonaro como presidente. “Para enfrentar os grandes desafios da próxima década, o Brasil precisa restaurar e renovar seus líderes políticos de cima para baixo”, diz.

Além das questões sobre desigualdade e liderança, Huck também coloca como prioridade a preservação da floresta amazônica, que vem passando por incêndios dramáticos e desmatamento.

“Apesar dos melhores esforços das autoridades brasileiras para ocultar o problema, os dados de satélite do próprio Ministério da Ciência mostraram que as taxas de desmatamento atingiram os níveis mais altos em duas décadas”, diz.

O tom do discurso de Luciano Huck segue a mesma linha do utilizado pelo apresentador na 11ª edição do EXAME Fórum, que reuniu mais de 400 pessoas em setembro do ano passado, em São Paulo.

Na ocasião, ele disse que “vivemos num país muito atrasado. A gente pode juntar todos os filantropos e empresários do Brasil para tentar fazer alguma coisa e o ponteiro da desigualdade não vai se mover. Quem tem o poder para mexer no ponteiro da desigualdade é o Estado.”