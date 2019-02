Movimento no comércio tem seu pior resultado e cai 3,1%

São Paulo – A elevação dos juros ao longo de 2015, a deterioração do mercado de trabalho e a inflação alta inibiram o consumo das famílias e pesaram para o desempenho do comércio no ano passado.

O movimento no varejo caiu 3,1% na comparação com 2014, segundo a Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Este é o pior resultado da série histórica, iniciada em 2010. A estimativa para 2016 é de novas perdas, já que não há mudança no cenário econômico e a confiança do consumidor deverá seguir em baixa, afetando as vendas do setor.

Em dezembro de 2015, o movimento do comércio caiu 1,3% na comparação com novembro, já descartados os efeitos sazonais. Na comparação com o último mês de 2014, a queda verificada foi de 7,0%.

“Dezembro somente consolidou a tendência de queda mostrada pelo varejo, que desde julho de 2015 já se encontrava em território negativo”, ressalta a Boa Vista.

Todos os cinco segmentos pesquisados registraram queda no ano. A retração mais intensa foi no segmento de tecidos, vestuários e calçados (-6,1%), seguido por móveis e eletrodomésticos (-4,2%), combustíveis e lubrificantes (-3,5%), supermercado, alimentos e bebidas (-2,5%) e outros artigos do varejo (-0,2%).

Na passagem de novembro para dezembro, o segmento de outros artigos do varejo registrou avanço de 5,9% e o de combustíveis e lubrificantes, de 0,5%. Por outro lado, o movimento no segmento de móveis e eletrodomésticos caiu 3,5%, no de tecidos, vestuários e calçados, 2,4%, e no de supermercado, alimentos e bebidas, 1,5%.