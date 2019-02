Em ranking mundial de PIB, Brasil fica na 40ª posição entre 42 países

Rio – O Brasil ficou na 40ª posição em um ranking de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 42 países, informou a consultoria Austin Rating. O crescimento de apenas 0,1% no último trimestre e de 1,1% no consolidado de 2018 colocou o país abaixo da média global de 3,7% e dos países pesquisados, que foi 3,2%.

A distância para os países emergentes do chamado grupo dos Brics que, além do Brasil, reúne China, Rússia, Índia, África do Sul foi ainda maior. A média de crescimento no grupo foi de 5,1%. A Índia lidera o ranking da Austin com alta estimada de 7,5% no ano, seguida pela China, cujos dados, já divulgados, mostram alta de 6,6% em 2018.

A exemplo do que aconteceu com o Brasil, no último trimestre de 2018, o ritmo de crescimento nos países pesquisados diminuiu. Na comparação com o terceiro trimestre, a média de crescimento do grupo de 42 países ficou em 2,7%. Já em relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 2,9%. O efeito também foi verificado entre os BRICS, cujo PIB médio avançou 3,3% em relação ao trimestre anterior.

Pelas contas da Austin Rating, o PIB dos 42 países deve avançar 3,1% em 2019. No período entre 2019 e 2022, o crescimento médio anual tende a ser de 3%. Por tal projeção, o Brasil continuará a caminhar mais lentamente que o restante do mundo, com alta do PIB de 2,48% esse ano e de 3% ao ano até 2022.