Em primeira visita ao Nordeste, Bolsonaro pede apoio à Previdência

Recife – Em sua primeira visita ao Nordeste desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a governadores e prefeitos para que trabalhem pela aprovação da reforma da Previdência, alegando que a proposta é fundamental para reduzir desigualdades no país.

“Temos um desafio pela frente que não é meu. É também dos senhores governadores e prefeitos, independentemente de questão partidária. É a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática algo que estamos sonhando neste momento”, afirmou Bolsonaro em Recife.

Ao tratar da tramitação da reforma no Congresso, Bolsonaro voltou a acenar aos parlamentares. “É legítimo o Parlamento fazer mudanças (no texto da reforma)”, disse o presidente, que também elogiou ministros de Estado. “Eu apenas sou o maestro de uma banda ou de uma orquestra.”

O presidente reuniu-se nesta manhã com dez governadores, que integram o conselho deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A maioria dos participantes é de partidos que fazem oposição ao governo na região, onde Bolsonaro registra seus piores índices de popularidade.Oficialmente a viagem marca o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).