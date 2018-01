Em Pequim, May defende expansão de parceria comercial com a China

Pequim – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, defendeu a expansão da “parceria estratégica global” entre seu país e a China no primeiro dia de sua visita à segunda maior economia do mundo.

Em reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, May citou “uma era de ouro” nas relações entre os dois países, a qual Londres espera que traga grandes quantidades de investimento na criação de empregos por meio das companhias globais chinesas.

“Esse é um momento favorável do ano para pensar e considerar como nós podemos continuar construindo essa era de ouro e sobre a parceria estratégica que nós estamos desenvolvendo entre o Reino Unido e a China”, disse May.

No discurso de abertura, Keqiang, por sua vez, disse que a visita de May “traria novos frutos, que vão elevar a era de ouro nas relações China-Reino Unido”.

Estreitar os laços com a China se tornou mais urgente depois que o Reino Unido escolheu sair da União Europeia (Brexit), forçando o país a formar novos acordos comerciais fora do bloco de 28 países.

A primeira-ministra está sendo acompanhada por 50 líderes empresariais nessa viagem à China, inclusive os executivos-chefe da Jaguar Land Rover e da farmacêutica AstraZeneca.