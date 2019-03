Governo arrecada R$ 219,5 milhões em leilão de portos

São Paulo — O governo federal realizou nesta sexta, 22, o leilão de 4 áreas portuárias, arrecadando R$ 219,52 milhões, o investimento previsto é de R$ 199 milhões. Os consócios vencedores, que segundo fontes, são formados por Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora. O valor mínimo a ser oferecido era de R$ 1,00 e o critério de julgamento utilizado foi o de maior valor de outorga.

Leilão AE-10

A área AE-10, no Porto de Cabedelo, na Paraíba, foi arrematada na manhã desta sexta-feira, 22, pelo Consórcio Nordeste, por uma outorga de R$ 18,005 milhões em leilão na B3. A oferta superou a única proposta concorrente, apresentada pelo Terminal de Armazenagem da Paraíba Limitada (Teapa), de R$ 2,499 milhões.

A concessão de 25 anos da área brownfield, que atualmente está sob contrato de transição com a Transpetro, tem investimento previsto de R$ 36,4 milhões e uma capacidade futura dinâmica estimada em 337 mil m³.

Leilão AE-01

O Consórcio Nordeste também venceu a disputa pelo arrendamento da área AI-01, no Porto de Cabedelo, na Paraíba, voltada para a movimentação e armazenagem de graneis líquidos combustíveis. Em leilão na B3, em São Paulo, o consórcio propôs uma outorga de R$ 6,021 milhões pela área.

Essa área é um projeto brownfield (expansão de unidade já em operação) 30 de 18.275 m³. Todos os equipamentos instalados são de propriedade do porto em função da reversibilidade dos bens. No edital está previsto o arrendamento por 25 anos e estudos indicam uma capacidade futura dinâmica estimada em 268 mil m³. Não há previsão de investimentos, considerando que os bens existentes na área já foram revertidos para o porto e estão operacionais.

Na quarta-feira, o governo conseguiu derrubar uma liminar obtida pela Raízen, atual administradora da área via contrato de transição, que tentava impedir o leilão da área.

Leilão AE-11

A área AE-11, também no Porto de Cabedelo, na Paraíba, por uma outorga de R$ 30,503 milhões, após uma disputa de nove rodadas no viva-voz. A oferta superou a da concorrente Terminal de Armazenagem da Paraíba Limitada (Teapa), que atingiu R$ 30,502 milhões.

Localizada no Porto de Cabedelo, na Paraíba, a área AE-11 é um brownfield de 20.465 m², atualmente controlado pela BR Distribuidora via contrato de transição. O edital prevê investimento de R$ 34,93 milhões em tanques de aço-carbono de telhado fixo, sem fundação, de uma estação de descarga e de uma estação de carregamento. A concessão também é por 25 anos.

Leilão VIX30

O Consórcio Navegantes Logística venceu na manhã desta sexta-feira, 22, a disputa pelo arrendamento da área VIX30, no Porto de Vitória (ES), voltada para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis. Em leilão na B3, em São Paulo, a empresa propôs uma outorga de R$ 165 milhões pela área. Com uma única proposta, a disputa não chegou a ir para o viva-voz.

Segundo fontes, esse consórcio também é formado por Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora.

O edital para arrendamento por 25 anos da área greenfield de aproximadamente 74.000 m² prevê um investimento de R$ 128,2 milhões para a ampliação da capacidade do porto na movimentação de combustíveis em 1,76 milhão de toneladas/ano. Somada à capacidade dinâmica atual dos demais terminais do porto de 2,55 milhões de toneladas/ano, a ampliação resultará em capacidade dinâmica total de 4,3 milhões de toneladas do complexo portuário.