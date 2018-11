Em guerra comercial, China diz estar pronta para negociar com os EUA

Cingapura – A China está pronta para manter discussões e trabalhar com os Estados Unidos para resolver as disputas comerciais porque as duas maiores economias do mundo só têm a perder com o confronto, afirmou nesta terça-feira o vice-presidente chinês, Wang Qishan.

Pequim e Washington adotaram tarifas sobre os produtos uns dos outros nos últimos meses, em uma disputa comercial que vem afetando os mercados financeiros e provocando dúvidas sobre a economia global.

O foco agora está sobre a reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente chinês, Xi Jinping, no final do mês. Trump ameaçou impor mais tarifas sobre 267 bilhões de dólares em importações chinesas se os dois países não chegarem a um acordo sobre o comércio.

“Tanto a China quanto os EUA adorariam ver uma maior cooperação econômica e comercial”, disse Wang ao FórumBloomberg New Economy em Cingapura.

“O lado chinês está pronto para ter discussões com os EUA sobre questões de preocupação mútua e trabalhar por uma solução em relação ao comércio aceitável para ambos os lados”, disse ele.

“O mundo hoje enfrenta muitos problemas que exigem cooperação próxima entre China e Estados Unidos”, completou ele. “Acreditamos que a China e os EUA vão ganhar com cooperação e perder com confronto.”