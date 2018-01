Em Davos, 70 chefes de estado debatem um mundo fraturado

Começa, nesta terça-feira, a reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, é o responsável por abrir a plenária, e entra para a história como o primeiro chefe de estado do país a comparecer ao evento em duas décadas. O tema da conferência este ano é “Criando um futuro compartilhado num mundo fraturado”.

O evento vai até sexta-feira, e contará com a participação do presidente americano, Donald Trump, que confirmou sua viagem para a Europa após o fim do imbróglio orçamentário americano.

A comitiva deve contar com uma centena de pessoas sob a bandeira “America First”. O protagonista do ano passado, o presidente chinês Xi Jinping, foi responsável por abrir o fórum com um discurso pró-globalização — numa cutucada direta ao protecionismo de um Trump recém empossado —, mas ele não comparecerá ao evento este ano. Não se sabe se Trump vai à Suíça para criticar a globalização ou adotará um discurso apaziguador a favor da integração.

O dia em que o Brasil terá destaque no evento será quarta-feira, que terá um discurso do presidente Michel Temer logo cedo, com o tom de retorno do Brasil ao jogo global.

Com ele, estão os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), Fernando Filho (Minas e Energia) e uma comitiva de empresários que deve fazer da delegação brasileira a maior da história. A última vez que um presidente brasileiro foi a Davos foi há quatro anos, com Dilma Rousseff.

Serão mais de 70 chefes de estado, um recorde para o evento. A chanceler alemã, Angela Merkel, decidiu ir de última hora, e chega com sua coalizão de governo formada.

Ela deve se juntar ao presidente francês Emmanuel Macron em uma defesa conjunta da maior integração entre os países – e, consequentemente, da União Europeia.

Entre discursos pró e contra a globalização, a única certeza na Suíça é o frio: ontem caiu mais de 1,5 metro de neve e a ameaça de avalanches chegou ao nível máximo. A neve deu um tempo nesta terça-feira, mas os convidados continuam com dificuldades de chegar ao evento.