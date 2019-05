Em 2019, indústria de SP gerou 21,5 mil vagas

São Paulo — A indústria paulista gerou 9,5 mil vagas de emprego em abril, informou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em balanço distribuído à imprensa. No acumulado do ano, são 21,5 mil novas vagas criadas.

Com os novos postos de trabalho registrados em abril, o total de pessoas empregadas pelo setor no Estado teve aumento de 0,45% em relação a março, na conta sem ajuste sazonal. No cálculo com ajuste, houve queda de 0,21%.

Os setores de alimentos e derivados de petróleo e álcool contrataram mais de 12 mil novos trabalhadores em abril, que foram as principais influências positivas para o saldo do mês na indústria paulista.

“Esses setores, que são influenciados pela sazonalidade da cana de açúcar, geraram contratações abaixo da média dos anos anteriores – que é de 27 mil novas vagas. Os demais setores da indústria estão em compasso de espera em razão do baixo desempenho econômico. Como este ano vem apresentando saldos abaixo do esperado, o resultado do emprego no fechamento do ano é preocupante”, avalia José Ricardo Roriz, segundo vice-presidente da Fiesp e do Ciesp.