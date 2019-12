Elevar IPI da cerveja pode evitar maior carga tributária

São Paulo – A cerveja é uma das bebidas mais populares do Brasil, seja pelo seu gosto, seja pelo seu preço. Por isso mesmo, recebeu em 2015 uma empurrãozinho do governo Dilma que reduziu o imposto sobre produto industrializado (IPI) de 15% para 6%. O corte da alíquota aliviou o caixa das fabricantes – e, em tese, o bolso dos consumidores -, mas teve efeito negativo sobre os cofres públicos.

Estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta segunda-feira (9), revela que o governo federal deixou de recolher 2,8 bilhões de reais em IPI de 2015 a 2018. Se mantida a atual estrutura tributária assimétrica (vinhos e destilados tiveram elevação expressiva em sua carga), ocorrerá a exclusão de concorrentes, segundo o levantamento. Assim, no médio e longo prazos, podem deixar de ser recolhidos algo entre 15,3 bilhões de reais e 19,4 bilhões de reais em impostos.

“O relatório identifica graves distorções no modelo tributário do setor que, sendo corrigidas, podem viabilizar novas modelagens para o IPI que tragam elevação na arrecadação federal, sem ter como contrapartida o aumento da carga geral dos tributos, que é a meta do ministro Paulo Guedes”, diz Gesner Oliveira, professor da FGV e coordenador do estudo, em nota.