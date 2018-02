Ecorodovias vence concorrência por lote de rodovias em MG

São Paulp – A Ecorodovias se classificou em primeiro lugar na concorrência para exploração por 30 anos de um lote de rodovias no Estado de Minas Gerais, com uma oferta pela outorga de 2,06 bilhões de reais, disse a operadora em fato relevante nesta terça-feira.

A outorga da concessão será paga em 348 parcelas mensais no valor de 5,9 milhões de reais, com reajuste pelo IPCA a partir do segundo ano de vigência da concessão, segundo o comunicado.

O lote de rodovias compreende trechos da BR-135, MG-231 e LMG-754, totalizando 363,95 quilômetros, informou a Ecorodovias, acrescentando que a aquisição do ativo é consistente com a estratégia de focar em concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio.