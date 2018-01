Ecorodovias e Atlantia entregam propostas pelo Rodoanel Norte

São Paulo – A empresa brasileira de concessões de infraestrutura Ecorodovias e a italiana Atlantia foram as únicas a apresentarem envelopes com propostas para o leilão de concessão do trecho norte do Rodoanel, que acontece nesta quarta-feira na B3.

Segundo a agência reguladora de transportes do Estado de São Paulo, responsável pela organização da concorrência, os valores das propostas serão conhecidos a partir das 14h.

Se a melhor proposta for menos de 10 por cento superior à da rival, a disputa vai para o viva-voz. Caso contrário, o vencedor será anunciado de imediato.