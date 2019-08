Economistas projetam Selic a 5% e diminuem previsão do PIB

São Paulo — A expectativa para a taxa básica de juros na pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira voltou a cair para este ano, em meio à fraqueza da economia e à inflação comportada.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a Selic, reduzida na última reunião a 6,0%, é agora de que termine 2019 a 5,00%, de 5,25% antes. Com isso, o cenário se alinha ao do Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, que também baixou a visão para os juros básicos a 5%, de 5,13%.

De acordo com as estimativas, a perspectiva é de corte de 0,50 ponto percentual no encontro de setembro do BC, seguido de mais duas reduções de 0,25 ponto cada.

Em sua comunicação mais recente, o BC repetiu que a conjuntura ainda prescreve política monetária estimulativa no Brasil –ou seja, com juro abaixo do neutro–, com inflação ancorada.

Para 2020 permanece a projeção de 5,50%, mas o Top-5 vê a taxa mais baixa, a 5,13% na mediana das estimativas, de 5,38% na semana anterior.

A pesquisa com uma centena de economistas ainda aponta que eles passaram a ver crescimento do PIB este ano de 0,81%, 0,01 ponto percentual a menos do que no levantamento anterior, mantendo a previsão para o próximo ano em 2,10%.

Já a alta do IPCA é estimada 3,76% em 2019, de 3,80, indo a 3,90% em 2020, sem alterações. O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.