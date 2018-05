Economistas criticam medidas do governo para conter crise

São Paulo – Economistas ouvidos por EXAME criticaram as soluções encontradas pelo governo para conter o movimento de greve dos caminhoneiros, que já dura uma semana.

O preço do diesel será reduzido em 46 centavos de reais por litro por 60 dias. Metade disso, oU 30 centavos, serão bancados até o final do ano pela União.

Isso custará 9,5 bilhões de reais, cobertos por uma sobra de 5,7 bilhões de reais em relação à meta de déficit primário e 3,8 bilhões de reais que virão de corte de despesas.

Os 16 centavos adicionais serão garantidos via redução de impostos. O custo total é de 4 bilhões de reais, cobertos em parte pela reoneração da folha de pagamento e em parte pela alta de outros impostos ainda não especificados.

As dadas hoje pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmam que em plena crise fiscal, a margem de manobra do governo é mínima e a conta vai para o contribuinte.

“É uma reprise do Brasil, só que mais acelerada. Alguns grupo que conseguem privilégios junto ao setor público e prejudicam um pouquinho um monte de consumidores. Setores pouco numerosos e muito articulados ganham dos muito numerosos e pouco articulados”, resume Alexandre.

A Bolsa afundou 4,5%, com o menor patamar de fechamento desde 22 de dezembro de 2017, e o dólar foi para R$ 3,72.

Está embutido neste preço o temor de que outros grupos também tentem (e consigam) arrancar concessões e vantagens tributárias.

“O governo demorou muito a agir e tomou decisões que foram flexibilizadas de forma rápida em um governo já mais fraco e sob pressão. Há um risco de fazerem ainda mais concessões e em outros setores”, diz Eduardo Velho, economista-chefe e diretor de operações do Banestes.

Sobrou também para a Petrobras. Apesar de ter sido, em teoria, preservada financeiramente no novo modelo, ela está sob pressão e a própria permanência do presidente Pedro Parante é incerta.

Os petroleiros anunciaram greve a partir de quarta-feira e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco (MDB-RJ), fala em uma nova política permamente de compensação à empresa.

Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Dilma Rousseff, diz que isso é consequência do país ter ido de um extremo ao outro:

“A politica de preços da Petrobras estava equivocada no governo anterior porque tinha um abuso do poder controlador para segurar preços. Daí entrou uma nova política que foi pro outro extremo insustentável: uma fonte de energia importante oscilando diariamente com o câmbio. Nenhum setor remarca preço diariamente”, diz

Ele diz que teria sido melhor “aceitar um caminho transitório”, com alguma média móvel, por exemplo.

O acordo atual seria “a pior solução possível” pois “sobrou para o contribuinte a subvenção aos acionistas da empresa” e voltou a se falar em tabelamento, incluindo definição de frete mínimo – outra demanda dos caminhoneiros atendida pelo governo.