Economistas cortam previsão de expansão do PIB chinês por coronavírus

O surto do coronavírus e as medidas da China para impedir a propagação da doença devem resultar em crescimento econômico mais fraco do que se pensava neste trimestre, segundo economistas.

Goldman Sachs, UBS e Macquarie estão entre os bancos que cortaram as previsões de crescimento tanto para o primeiro trimestre quanto para 2020, enquanto outros esperam choques concretos contra o PIB.

Refletindo a piora da situação, Jian Chang, do Barclays Bank, agora projeta um cenário que eliminaria 2,2 pontos percentuais da expansão no primeiro trimestre, uma estimativa mais pessimista em relação à sua avaliação de 22 de janeiro de que o impacto seria “transitório” e limitado a certos setores.

Previsões de economistas: