Economia dos EUA cresceu 2,3% em 2019, abaixo da meta de Trump

Washington — A economia dos Estados Unidos não cumpriu a meta de crescimento de 3% do governo Trump pelo segundo ano consecutivo, registrando seu crescimento anual mais lento em três anos em 2019, com a queda no investimento empresarial se aprofundando em meio a tensões comerciais.

A economia cresceu 2,3% no ano passado, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta quinta-feira. Essa foi a taxa mais lenta desde 2016 e seguiu-se a uma leitura de 2,9% em 2018.

O Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 2,1% no quarto trimestre, igualando o ritmo do terceiro trimestre.

Economistas consultados pela Reuters previam um aumento do PIB norte-americano a uma taxa de 2,1% no quarto trimestre.