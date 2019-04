Economia dos EUA cresce 3,2% no 1º trimestre e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 3,2% no primeiro trimestre de 2019, de acordo com a primeira estimativa publicada hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio bem acima da mediana da projeção de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 2,2%.

O desempenho melhor do que o esperado da economia americana foi possibilitado por um forte avanço nas exportações, de 3,7%, um salto nos gastos de governos estaduais e locais e por maiores investimentos em estoques privados.

Esses ganhos, porém, foram parcialmente compensados por gastos mais fracos com consumo e de empresas.

Os gastos de consumidores, que respondem por dois terços do PIB, cresceram a uma taxa anualizada de 1,2% no primeiro trimestre, perdendo força em relação ao ganho de 2,5% observado no quarto trimestre.

Já os gastos de empresas com software, pesquisa e desenvolvimento aumentaram 2,7% no primeiro trimestre, após subirem 5,4% no trimestre anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.