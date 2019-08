Economia dos EUA cresce 2% no 2º trimestre

O dado significa uma revisão em leve baixa da economia, embora mantenha uma taxa saudável. No primeiro trimestre do ano, a economia americana tinha registrado um crescimento de 3,1%.

A despesa dos consumidores, que nos EUA representa dois terços da atividade econômica, aumentou 4,7% no segundo trimestre deste ano. A previsão era de 4,3%.

A divulgação dos números vem dias antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), em 17 e 18 de setembro.

A economia americana deu sinais diferentes sobre o seu estado. Por um lado, o mercado de trabalho se mantém sólido, com um índice de desemprego abaixo de 4%. No entanto, a inflação segue contida e abaixo da meta anual de 2% estabelecida pelo Fed.

Além disso, a guerra comercial com a China devido ao protecionismo comercial do presidente americano, Donald Trump, aumentou a preocupação entre os empresários, com multimilionárias tarifas tanto para a exportação como para a importação.