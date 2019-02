Economia de Portugal tem menor queda desde junho de 2011

Lisboa – A atividade econômica de Portugal caiu 1,4% em janeiro, a menor queda desde junho de 2011, enquanto o consumo privado se contraiu 4,6% no primeiro mês de 2013, o melhor índice desde setembro de 2011, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Os dois indicadores, apesar de serem negativos, o que é fruto das fortes medidas de austeridade implementadas pelo governo, consolidam uma tendência de melhora econômica do país.

Embora acumule 23 meses de contração, a atividade econômica de Portugal está há um ano caindo a um ritmo menor, assim como o consumo privado, que soma onze meses de recuperação após atingir uma queda de 6,1% em janeiro e fevereiro de 2012.

Apesar disso, as quedas do consumo privado e da demanda interna são alguns dos problemas que fizeram as previsões de recessão para 2013 aumentaram até o dobro do estimado, para 1,9%, segundo a Comissão Europeia (CE) e o BdP.

Portugal enfrenta a pior crise econômica das últimas décadas, com uma queda do PIB de 3,8% no último trimestre de 2012 e uma taxa de desemprego recorde, em torno de 17%.