Economia da zona do euro corre o risco de contrair no 4º tri, aponta PMI

Londres — A atividade empresarial da zona do euro expandiu ligeiramente mais rápido do que o esperado no mês passado mas permaneceu perto da estagnação, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), sugerindo que qualquer pequeno crescimento que haja pode se dissipar.

O PMI Composto final do IHS Markit para a zona do euro subiu a 50,6 ante a mínima de mais de seis anos de setembro de 50,1 e acima da preliminar de 50,2.

Entretanto, o índice permaneceu perto da marca de 50 que separa crescimento de contração.

“A zona do euro permaneceu perto da estagnação em outubro, com queda dos livros de encomendas sugerindo que os riscos são de contração no quarto trimestre”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O subíndice de novas encomendas ficou em 49,6 de 48,7 em setembro, mas no segundo mês abaixo da marca de 50.

Williamson disse que o resultado do PMI é consistente com uma alta trimestral do PIB de 0,1%. Pesquisa da Reuters no mês passado calculou a expansão neste trimestre em 0,2%.

A atividade no setor de serviços também acelerou, mas permaneceu fraca. O PMI de serviços foi a 52,2 de 51,6 em setembro.