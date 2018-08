Economia da Alemanha cresce 0,5% no 2º tri e alivia riscos comerciais

Berlim – Todos os setores da economia alemã cresceram no segundo trimestre, com a forte atividade doméstica ajudando a aliviar os riscos às exportações provenientes das incertezas no cenário comercial global.

Os investimentos em construção e os gastos estatais foram os que mais expandiram, ambos a uma taxa de 0,6 por cento sobre o trimestre anterior, e o consumo privado chegou a seis trimestres seguidos de crescimento.

Os dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Federal de Estatísticas confirmaram a estimativa preliminar de crescimento de 0,5 por cento no segundo trimestre sobre os três meses anteriores, bem como a segurança da maior economia da Europa em seus motores domésticos.

As importações aumentaram 1,7 por cento, enquanto as exportações subiram 0,7 por cento, fazendo com que o comércio deduzisse 0,4 ponto percentual do crescimento.

A economia da Alemanha tradicionalmente é dominada pelas exportações, mas a proeminência desse setor tem diminuído nos últimos trimestres, e as disputas comerciais entre Estados Unidos e muitos de seus principais parceiros comerciais podem reduzir ainda mais essa influência.