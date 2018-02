Economia argentina cresceu 2,8% em 2017, diz governo

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina subiu 2,8% em 2017, segundo estimativa preliminar do chefe de assessores do Ministério da Fazenda, Guido Sandleris.

A economia se recuperou, após ter uma queda de 2,3% em 2016, reflexo de uma recessão no primeiro ano de governo do presidente Mauricio Macri.

O cálculo final da evolução do PIB no ano passado será divulgado pelo Instituto de Estatísticas oficial (Indec).

Em um seminário de negócios da Chancelaria, Sandleris também lembrou que o governo mantém para este ano uma projeção de recuperação do PIB.

“Em 2017, a economia cresceu 2,8%, e em 2018 se projeta um crescimento de 3,5%”, disse o funcionário.

As atividades econômicas atualmente tem ritmos desiguais, com forte alta das importações, dos negócios financeiros e da construção, em contraste com queda de setor industriais como têxtil e calçados, segundo dados do Indec.