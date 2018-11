Economia alemã se contrai pela primeira vez desde 2015

Berlim – A economia da Alemanha se contraiu 0,2% no terceiro trimestre do ano, em relação aos três meses anteriores, informou nesta quarta-feira o Escritório Federal de Estatística (Destatis), segundo dados provisórios.

Trata-se do primeiro retrocesso do Produto Interno Bruto (PIB) desde o primeiro trimestre de 2015 e se deveu principalmente a fatores externos, destacou o comunicado.

A economia tinha crescido no primeiro semestre do ano, concretamente 0,5% no segundo trimestre e 0,4%, no primeiro.

Segundo cálculos provisórios, as exportações caíram no terceiro trimestre do ano, frente a um aumento das importações.

Os investimentos cresceram em equipamentos e na construção, enquanto o consumo privado retrocedeu e o gasto público se manteve ligeiramente acima do nível do trimestre anterior.

Em termos anualizados, a economia alemã cresceu 1,1% no terceiro trimestre do ano, depois do 2,3% no segundo e do 1,4% nos três primeiros meses de 2018.

Corrigidos os efeitos estacionais, o PIB cresceu igualmente 1,1% entre julho e setembro, frente ao 2% do segundo trimestre e ao 2,1% do primeiro.

Os números definitivos do PIB para o terceiro trimestre do ano serão divulgados no próximo dia 23. EFE