Economia alemã cresce 2,2% em 2017, taxa mais forte em 6 anos

Berlim – A economia da Alemanha cresceu 2,2 por cento em 2017, abaixo do esperado mas a taxa mais forte em seis anos e melhor do que no ano anterior, mostrou nesta quinta-feira estimativa da Agência Federal de Estatísticas.

A maior economia da Europa está se beneficiando do aumento do consumo privado e da retomada das exportações diante da recuperação da economia global.

Economistas consultados pela Reuters esperavam expansão de 2,4 por cento do Produto Interno Bruto após crescimento de 1,9 por cento no ano anterior.

Ajustada para efeitos de calendário, a taxa de crescimento foi de 2,5 por cento no ano passado, segundo a agência de estatísticas.