Ebit estima alta de 13% em faturamento de vendas online no Natal

O faturamento das vendas online no Brasil durante o Natal deve crescer 13 por cento este ano, para 8,7 bilhões de reais, segundo estimativa da Ebit, empresa de informações sobre o comércio eletrônico brasileiro, com o período considerado pelo levantamento contemplando também a Black Friday.

“O faturamento da Black Friday deverá corresponder a quase um quarto do total estimado para o Natal neste ano”, afirmou o presidente da Ebit, Pedro Guasti, em nota. No cálculo para sua previsão, a Ebit considera as vendas online estimadas para o período de 15 de novembro a 24 de dezembro.

O número de pedidos também deve crescer dois dígitos em relação ao mesmo período do ano passado (11 por cento), para 18,4 milhões de reais, mas o tíquete médio apresentará acréscimo de apenas 2 por cento, para 471 reais.

De acordo com Guasti, a tímida expansão do tíquete médio é um reflexo dos descontos praticados durante a Black Friday e da queda de preços na cesta de produtos do comércio eletrônico, medida pelo Índice FIPE Buscapé.

“Os preços do e-commerce estão registrando deflação há 12 meses consecutivos. Mantida esta tendência em dezembro, o índice deverá fechar 2017 com retração de 2,5 por cento. Para o e-commerce, esse é um dado muito relevante, pois mostra que a alta no faturamento está apoiada no volume de pedidos. O consumidor está vindo cada vez mais para o e-commerce e comprando com mais recorrência”, explicou.

Para o Natal deste ano, bonecas, cafeteira e camisa esportiva estão entre as subcategorias e produtos que devem ser mais vendidos.

(Por Paula Arend Laier)