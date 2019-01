E agora? China anuncia menor crescimento em 30 anos

A segunda-feira será dia de digerir os dados do PIB chinês divulgados na madrugada, reforçando as previsões de que, em 2018, o país teve o menor crescimento econômico em 30 anos. A segunda maior economia do mundo cresceu 6,4% no quarto trimestre e 6,6% no ano. Em 2017, a China havia crescido 6,8%. Analistas consultados pela agência Reuters preveem expansão de 6,3% em 2019.

A redução no ritmo de crescimento está dentro das prévias fornecidas pelo próprio governo e é natural para um país que há três décadas puxa o crescimento da economia global (cerca de um terço da expansão veio da China). Ainda assim, os números reforçam a necessidade de mudança nas políticas econômicas chinesas, e servem como novo lembrete de que as disputas comerciais com os Estados Unidos devem, sim afetar a economia global no curto prazo. Em outubro, o Fundo Monetário Internacional revisou para baixo a previsão de crescimento global tanto para 2018 quanto para 2019, de 3,9% para 3,7%.

Para evitar dúvidas sobre a sustentabilidade de seu projeto econômico, o governo do presidente Xi Jinping, deve acelerar um plano de estímulo, como já fez no passado. O risco é aumentar ainda mais a montanha de débito no país e reforçar a artificialidade de crescimento em setores como a construção civil, com milhares de apartamentos vazios por falta de demanda.

O governo também deve seguir estimulando o consumo interno, parte de um plano recente para mudar o foco do crescimento chinês da exportação para uma economia mais diversificada. Segundo a Reuters, dados divulgados nesta segunda-feira mostram que números como investimentos e vendas no varejos recuaram, levando o consumo para as menores taxas em 15 anos.

Os números desta segunda-feira também devem aumentar a pressão para que a China chegue a um acordo com os Estados Unidos para evitar o início de uma guerra comercial generalizada. Os dois países acertaram uma trégua até março.