Dólares que chegam da Ásia ficam em quarentena nos EUA por coronavírus

As notas de dólar que voltam aos Estados Unidos após terem sido usadas na Ásia estão em quarentena para limitar os riscos de propagação do coronavírus, disse uma fonte do Federal Reserve (Fed, banco central) nesta sexta-feira.

Essas notas permanecem bloqueadas por um período mínimo de sete a 10 dias, em vez de cinco dias como antes. A quarentena do dinheiro pode durar até 60 dias, disse a fonte, que confirmou informações da mídia americana.

“Como precaução, os procedimentos para lidar com as notas foram modificados” para aqueles que chegam da Ásia, disse a fonte.

A medida está em vigor desde 21 de fevereiro e, no momento, diz respeito apenas às notas que chegam da Ásia.

O Banco Central da Coreia do Sul também anunciou uma quarentena de papel-moeda na sexta-feira, informou o Wall Street Journal.

Na China, o Banco Central desinfecta e coloca em quarentena por até 14 dias as notas antes que elas voltem a circular.