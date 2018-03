Dólar tem leve oscilação ante real com exterior e correção

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta sexta-feira, numa tentativa de correção após as altas recentes, mas com os investidores atentos ao cenário externo em meio às preocupações com o avanço do tom protecionista dos Estados Unidos e temores de guerra comercial global.

Às 10:13, o dólar recuava 0,02 por cento, a 3,2900 reais na venda, depois de acumular alta de 1,20 por cento nos quatro pregões anteriores.

O dólar futuro operava praticamente estável.

“O apetite ao risco é limitado por preocupações com o cenário político nos EUA, marcado por forte instabilidade na equipe de assessores do presidente Donald Trump, além de temores quanto ao recrudescimento do protecionismo”, escreveu a SulAmérica Investimentos.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas e subia frente a moedas de países emergentes, como os peso chileno, diante de preocupações de que as tarifas comerciais dos Estados Unidos possam prejudicar a economia global, bem como as mudanças de pessoal no centro do governo dos EUA, que vêm impactando os mercados nos últimos dias.

Na vépera, o jornal Washington Post informou que Trump decidiu substituir seu assessor de segurança nacional, H. R. McMaster, após a saída de Rex Tillerson da secretaria de Estado e de Gary Cohn como assessor econômico.

O mercado também estava de olho nos próximos passos do Federal Reserve, banco central norte-americano, com amplas apostas de que eleverá os juros na próxima semana pela primeira vez neste ano.

Pesquisa Reuters recente com analistas mostrou que o Fed elevará os juros na próxima semana, disseram todos os 104 economistas entrevistados entre 5 e 13 de março, com mais três altas esperadas para este ano, impulsionadas pelo sólido mercado de trabalho. No levantamento feito há algumas semanas, as projeções eram de três altas neste ano.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão novo leilão de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em abril e somam 9,029 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.