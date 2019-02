São Paulo – O dólar subia ante o real no início dos negócios desta terça-feira, com investidores ainda monitorando os desdobramentos da crise envolvendo a dívida da Grécia e aguardando a decisão do Federal Reserve, na quarta-feira.

Às 9h10, a moeda norte-americana subia 0,30 por cento, a 3,1366 reais na venda.

Mais tarde, o Banco Central dará continuidade à rolagem dos swaps cambiais que vencem em julho, com oferta de até 6,3 mil contratos.