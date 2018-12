Brasília – Economistas do mercado financeiro elevaram pela quarta semana seguida a previsão para o patamar do dólar no fim do ano. No relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a expectativa para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2018 subiu de R$ 3,83 para R$ 3,85.

Um mês antes, a previsão estava em R$ 3,70. Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,80, ante R$ 3,78 de quatro pesquisas atrás.