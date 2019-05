Dólar fecha em leve alta; Ibovespa tem ligeira queda

São Paulo — O dólar fechou em alta moderada frente ao real nesta quinta-feira, pelo segundo dia seguido com variações moderadas, com o mercado dividido entre sinais da cena política doméstica e ambiente arisco no exterior por causa da guerra tarifária sino-americana.

O dólar à vista subiu 0,18%, a R$ 4,0474 na venda.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha alta de 0,19%, para R$ 4,0515.

Ibovespa

O principal índice da bolsa paulista encerrou em queda nesta quinta-feira, cedendo à pressão dos mercados externos, diante de acirramento das disputas comerciais entre Estados Unidos e China e preocupações quanto à saída do Reino Unido da União Europeia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,6%, a 93.798,40 pontos, de acordo com dados preliminares. O giro financeiro somava R$ 12 bilhões.