Doações para combate ao coronavírus passam de R$ 1 bilhão

As doações de empresas e indivíduos para iniciativas de combate ao novo coronavírus ultrapassaram a marca de 1 bilhão de reais. O levantamento é da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que vem monitorando o movimento filantrópico relacionado à pandemia.

Segundo João Paulo Vergueiro, diretor executivo da ABCR, esse movimento é inédito e o maior da história recente do País. “ “Estamos falando desde grandes doadores, como empresas e ONGS, com milhões de reais, a famílias, grupos, indivíduos que doam 30, 40 reais”, diz Vergueiro.

O total doado é ainda maior, no entanto, pois o monitoramento da ABCR considera apenas as doações públicas e com o valor em reais divulgado. Iniciativas que envolvem a compra de produtos médicos, como álcool gel, máscaras etc, não entram no cálculo.

Para Márcia Woods, presidente do conselho da ABCR, esse movimento mostra a importância do terceiro setor para a economia. “O terceiro setor não deve ser valorizado só em momentos de crise como agora, em que houve uma mobilização ágil de recursos. Ele é fundamental por apoiar às diversas causas sociais que atuam junto aos menos favorecidos e em temas críticos para nossa sociedade”, diz Márcia.