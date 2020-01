Dívida pública fecha 2019 em R$4,24 trilhões

Brasília — A dívida pública federal subiu 1,03% em dezembro sobre novembro, encerrando o ano a 4,249 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira.

Com isso, o estoque ficou dentro do intervalo de 4,1 trilhões a 4,3 trilhões de reais estabelecido como meta no Plano Anual de Financiamento (PAF).

A dívida interna, por sua vez, subiu 1,22% em dezembro sobre novembro, 4,083 trilhões de reais no último mês de 2019.

A dívida pública federal é formada por emissões de títulos internos e externos que o governo usa para se financiar, principalmente nos anos em que seu orçamento prevê déficit.

Desde 2013, o Brasil não tem superávit. Desde então o governo tem emitido mais dívida.

2020

A dívida pública federal do Brasil deverá fechar 2020 entre 4,5 trilhões de reais e 4,75 trilhões de reais, conforme Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado nesta terça-feira pelo Tesouro.

Em apresentação, o Tesouro afirmou que, a depender das condições de mercado, pretende aproveitar o ambiente com taxas de juros estruturalmente mais baixas para criar um benchmark prefixado com prazo superior a 10 anos.

No mesmo documento, o Tesouro frisou que há um baixo volume vincendo do título pós-fixado LFT neste ano, mas que a partir de 2021 há uma janela de oportunidade para alteração na composição da dívida pública federal.