Dívida pública chega a 77,7% do PIB em novembro, próxima à estabilidade

Brasília — A dívida pública do Brasil fechou novembro em R$ 5,6 trilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. O montante representa 77,7% do Produto Interno Bruto (PIB), indicador que mede o tamanho da economia do país. Em outubro, o endividamento respondia por 77,3%.

Apesar da alta de 0,4 ponto percentual, o resultado reforça a tendência apontada pela equipe econômica de que a relação entre dívida e PIB deve fechar abaixo dos 80% e pouco maior que o registrado no ano passado.

Um dos principais fatores por trás desse comportamento é a redução da taxa básica de juros, que fez o endividamento crescer menos neste ano.