Discussão da Previdência começa agora, diz Osmar Terra

Brasília – O deputado federal Osmar Terra disse nesta sexta-feira, 1, que, a partir de uma possível reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) no comando da Câmara e a definição do nome do novo presidente do Senado, o governo iniciará o debate da proposta de reforma da Previdência.

“A tendência é o Rodrigo ganhar. No Senado que há uma incógnita”, avaliou. “A discussão da Previdência começa agora e vamos tentar decidir rápido.”

Eleito deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra passa o dia na Câmara para participar do esforço do deputado Onyx Lorenzoni de articulação com o Congresso.

Tanto Terra quanto Onyx foram exonerados nesta sexta dos postos de ministros da Cidadania e da Casa Civil, respectivamente, para tomar posse na Câmara e participar da eleição na Casa. Depois, eles retornarão à equipe de Jair Bolsonaro.

Terra avalia que Rodrigo Maia atuará em sintonia com o governo para aprovar as mudanças na Previdência. “O Rodrigo é um homem experiente. Ele sabe que o atual governo não é de transição, como o anterior (de Michel Temer)”, disse.

“O governo Bolsonaro foi ungido de maneira vigorosa pelas urnas, assim como suas propostas”, completou. “Acredito que Rodrigo será um parceiro.”

Osmar Terra minimizou as divisões do governo em torno da disputa especialmente do Senado. Ele observou que o presidente Jair Bolsonaro telefonou do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado, para os candidatos que concorrem às mesas da Câmara e do Senado.

“Mais que eleger nomes, o governo está preocupado na construção de um bloco unido e grande alinhado aos projetos de reforma aqui na Câmara e no Senado.”