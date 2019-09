Diretora do Banco Mundial é única candidata para liderar FMI

Washington — O Fundo Monetário Internacional disse nesta segunda-feira que adiretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, será considerada a única candidata a ser a próxima diretora-gerente do FMI após o encerramento do período de nomeações na sexta-feira.

Georgieva, economista búlgara indicada pelos países europeus membros do FMI, se encontrará com diretores executivos do FMI, informou o Fundo.

“O objetivo do conselho é concluir o processo de seleção o mais rápido possível e o mais tardar em 4 de outubro de 2019”, afirmou o FMI.