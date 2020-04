Devido ao coronavírus, EUA têm 22 milhões de demissões em quatro semanas

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Por Da Redação, com Estadão Conteúdo

Com novos 5,245 milhões de pedidos de seguro-desemprego feitos entre 5 e 11 de abril, os Estados Unidos aculumam 22 milhões de demissões nas últimas 4 semanas, de acordo com o jornal The Washington Post.

Os dados são calculados a partir da somatório de funcionários que pediram o auxílio e são um bom indicativo de que como está o mercado de trabalho do país. As demissões aconteceram principalmente devido ao coronavírus.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego tiveram queda de 1,37 milhão na semana passada, já que na semana anterior foram 6,615 milhões de pedidos.

O total ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 5 milhões de solicitações.