Embora as pandemias sejam comparativamente raras e as mais graves mais raras ainda, não conheço um episódio histórico que possa fornecer qualquer insight sobre as prováveis ​​consequências econômicas da crise global do coronavírus. Desta vez é realmente diferente.

Um recurso importante deste episódio que o torna único é a resposta das políticas públicas. Governos em todo o mundo estão priorizando medidas que limitem a propagação da doença e salvem vidas, incluindo o bloqueio completo de uma região (como na China) e até de países inteiros (Itália, Espanha e França, por exemplo). Uma lista muito mais longa de países, incluindo os Estados Unidos, impôs severas proibições de viagens internacionais e proibiu todo tipo de eventos públicos.

Essas medidas não poderiam estar mais longe das respostas em relação ao surto viral mais mortal dos tempos modernos, a pandemia de influenza espanhola de 1918-19 (ver gráfico). Essa pandemia, que custou 675.000 vidas nos EUA e pelo menos 50 milhões em todo o mundo, ocorreu no contexto da Primeira Guerra Mundial. Esse fato, por si só, impede qualquer comparação significativa em relação aos efeitos da pandemia do COVID-19 só nos EUA ou na economia global.

Em 1918, ano em que as mortes por influenza atingiram o auge nos EUA, os prejuízos nos negócios atingiram menos da metade do nível anterior à guerra e foram ainda mais baixos em 1919 (ver gráfico). Impulsionado pelo esforço de produção em tempo de guerra, o PIB real dos EUA aumentou 9% em 1918 e cerca de 1% no ano seguinte, mesmo com os estragos causado pela gripe.

Com o COVID-19, por outro lado, a enorme incerteza em torno da possível propagação da doença (nos EUA e no mundo) e a duração da quase paralisação econômica necessária para combater o vírus tornam as previsões um pouco diferentes das estimativas. Mas, dada a escala e o escopo do choque do coronavírus, que está simultaneamente prejudicando a demanda agregada e interrompendo a oferta, é provável que os efeitos iniciais na economia real superem os da crise financeira global de 2007-09.

Embora a crise do coronavírus não tenha começado como crise financeira, ela pode se transformar em uma de austeridade sistêmica. Pelo menos até que a atividade econômica reduzida resulte em perda de empregos, os balanços das famílias dos EUA não parecem problemáticos, pois estavam no período que antecedeu a CFG (Crise Financeira Global). Além disso, os bancos estão muito mais fortemente capitalizados do que em 2008.

Os balanços corporativos, no entanto, parecem muito menos saudáveis. Como observei há mais de um ano, as obrigações de empréstimos garantidos, CLOs (Collateralized Loan Obligation), cuja emissão se expandiu rapidamente nos últimos anos, compartilham muitas semelhanças com os notórios títulos subprime lastreados em hipotecas que alimentaram a CFG.

A busca por rendimento em um ambiente de baixa taxa de juros alimentou ondas de empréstimos de qualidade inferior – não apenas nas CLOs. Não surpreende, portanto, que a recente queda do mercado de ações tenha exposto altos índices de alavancagem e maiores riscos de inadimplência.

Como se o choque do coronavírus não fosse suficiente, a guerra do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia quase reduziu pela metade os preços do petróleo, piorando a situação do setor de energia dos EUA. Com grande parte da produção atingida por interrupções nas cadeias de suprimentos e amplos segmentos do setor de serviços mais ou menos paralisados, as inadimplências e falências corporativas entre pequenas e médias empresas devem aumentar, apesar dos estímulos fiscais e monetários.

Além disso, à medida que a crise do coronavírus em 2020 se desenrola, as semelhanças entre títulos corporativos de alto rendimento e títulos soberanos de países em desenvolvimento parecem estar se acentuando.

Enquanto a crise financeira e da dívida dos anos 80 afetou os mercados emergentes, a CFG foi uma crise financeira (e em alguns casos também uma crise da dívida) nas economias avançadas. O crescimento médio anual do PIB da China acima de 10% em 2003-2013 elevou os preços globais das commodities, impulsionando os mercados emergentes e a economia global. E, diferentemente das economias avançadas após a CFG, os mercados emergentes tiveram recuperações econômicas em formato de V.

Nos últimos cinco anos, no entanto, os balanços dos mercados emergentes (tanto públicos quanto privados) deterioraram-se e o crescimento diminuiu significativamente. No entanto, o recente e importante corte nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA e outras medidas em resposta à pandemia também devem facilitar as condições financeiras globais para os mercados emergentes. Mas outras coisas estão longe de serem iguais.

Para começar, a clássica corrida ao Tesouro dos EUA em tempos de estresse global e o aumento no índice de volatilidade VIX[1] revelam um forte aumento na aversão ao risco entre os investidores. Essas ocorrências geralmente coexistem com o aumento nos spreads das taxas de juros de risco e reversões abruptas dos fluxos financeiros à medida que os capitais fogem dos mercados emergentes.

Além disso, a queda nos preços do petróleo e das commodities reduz o valor de muitas exportações dos mercados emergentes e, portanto, afeta o acesso desses países ao dólar. No caso mais extremo (mas não único) do Equador, por exemplo, esses riscos se traduziram em um spread soberano que se aproximava de 40 pontos percentuais.

Por fim, o crescimento econômico da China foi um importante impulsionador de seus significativos empréstimos para mais de 100 países em desenvolvimento de renda baixa a média na última década, como mostrei em recente artigo juntamente com Sebastian Horn e Christoph Trebesch. A grande quantidade de fracos dados econômicos chineses para o início de 2020 aumenta a probabilidade de empréstimos externos substancialmente reduzidos.

Desde a década de 1930, as economias avançadas e emergentes passaram por uma combinação de colapso no comércio global, preços globais de commodities deprimidos e uma desaceleração econômica sincrônica. É verdade que as origens do choque atual são muito diferentes, assim como a resposta das políticas. Mas as políticas de bloqueio e distanciamento que estão salvando vidas também carregam um custo econômico enorme. Uma emergência de saúde pode evoluir para uma crise financeira. Claramente, este é o momento de fazer “tudo o que for preciso” em termos ‘fora da caixa’ para políticas fiscais e monetárias em grande escala.

[1] VIX é o símbolo e o nome popular do CBOE Volatility Index da Chicago Board Options Exchange, medida da expectativa de volatilidade do mercado de ações com base nas opções do índice S&P 500. Ele é calculado e divulgado em tempo real pelo CBOE e é frequentemente chamado de índice de medo ou medidor de medo.

Carmen Reinhart é Professora do Sistema Financeiro Internacional da Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard.