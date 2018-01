Desregulação economizará US$ 10 bi em 2018, diz governo Trump

Washington – A administradora do Escritório de Informações e Assuntos Reguladores dos Estados Unidos (OIRA), Neomi Rao, afirmou nesta sexta-feira que “reduzir a carga de regulamentações pode estimular” a economia do país, além de ressaltar que o plano do presidente Donald Trump sobre este tema para 2018 pode economizar cerca de US$ 10 bilhões aos cofres públicos.

“Tem que haver uma razão para que o governo atue. Devemos nos certificar que as normas funcionem para resolver um problema real”, afirmou Rao em uma conferência no centro de pesquisas Brookings Institution, na qual reiterou o compromisso de Trump de eliminar duas normas para cada uma nova que for aprovada.

Rao, cuja departamento depende diretamente do Escritório de Gestão de Orçamentos da Casa Branca, destacou que diminuir o número de normas e diretrizes federais poderá economizar cerca de US$ 10 bilhões neste ano, que se somariam aos US$ 8 bilhões conseguidos em 2017.

“O presidente ordenou às agências para que desregulamentem, e isso é o que estão fazendo”, acrescentou.

Além disso, Rao disse que em muitas ocasiões “os regulamentos são uma barreira para acessar determinados negócios”, e retirá-los estimula a competitividade.

Trump, que apontou o desmantelamento do que chamou de “excessiva” regulamentação federal como uma das prioridades de seu governo, pôs fim a diversas normas aprovadas por seu antecessor, Barack Obama, especialmente nos setores financeiro e meio ambiental, com o argumento de que prejudicam a competitividade das empresas americanas.