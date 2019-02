Desemprego na Espanha cai pela primeira vez desde julho de 2009

Madri – O número de desempregados na Espanha diminuiu em 24.188 pessoas em abril, na primeira queda desde julho de 2009, deixando o número total de desocupados em 4.142.425, informou nesta terça-feira o Ministério do Trabalho do país.

A queda de 0,58% do desemprego registrado nos Serviços Públicos de Emprego foi possível graças a bons números na construção, nos serviços e na indústria.

O desemprego caiu pelo segundo mês consecutivo na construção, com 15.535 desocupados a menos (1,9%), seguido do setor de serviços, com 13.740 menos (0,5%), e da indústria, com 6.046 menos (1,1%), embora seguiu aumentando em agricultura, com 4.020 pessoas (3,3%) e entre pessoas que buscam o primeiro emprego, com mais 7.133 (2,2%).

Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Imigração, no último ano o desemprego aumentou, no entanto, em 497.545 pessoas, 13,6%.

Os dados registrados nos Serviços Públicos de Emprego em abril contrastam com os números publicados na semana passada pela Enquete de População Ativa (EPA) do primeiro trimestre, período no qual o desemprego cresceu em 286.200 pessoas.

Segundo a EPA, elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que utiliza uma metodologia diferente da do Ministério do Trabalho, o número de desempregados ficou em 4.612.700 pessoas no fechamento do semestre, o que eleva a taxa a 20,05%.