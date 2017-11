Desembolso do BNDES para indústria até outubro cai 49%

Rio – Os financiamentos do Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) para a indústria caíram pela metade de janeiro a outubro, segundo o boletim de desempenho de outubro divulgado nesta quarta-feira, 22, pelo banco.

Até outubro, a indústria brasileira recebeu empréstimos de R$ 12,2 bilhões do BNDES, 49% a menos do que no mesmo período do ano passado.

No total, o banco desembolsou R$ 55,1 bilhões nos primeiros nove meses do ano, 20% abaixo do mesmo período de 2016 e bem distante dos R$ 77 bilhões estimados para este ano pelo presidente do banco público, Paulo Rabello de Castro.

Em outubro, o desembolso total do banco somou R$ 5,2 bilhões, próximo aos R$ 5 bilhões desembolsados em setembro deste ano.

A agropecuária segue como o único setor que teve aumento de desembolso pelo banco, totalizando R$ 11,7 bilhões até outubro, alta de 9% em relação ao mesmo período de 2016. Já a infraestrutura teve queda de 2% nos empréstimos, caindo para R$ 19,6 bilhões.

A área de energia elétrica, no entanto, teve crescimento de 43% com R$ 10,1 bilhões este ano, e aprovações (passo antes do enquadramento, que precede o desembolso) que somam R$ 12,1 bilhões, crescimento de 182% de janeiro a outubro de 2017.