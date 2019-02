Depósitos na caderneta superaram saques em um terço do mês

Brasília – Os brasileiros realizaram mais depósitos do que saques em apenas um terço do mês de janeiro, conforme dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira, 5.

Dos 21 dias úteis de janeiro, segundo a instituição, em apenas sete deles foi verificada captação líquida positiva.

A maior delas foi registrada no último dia útil do mês (30), no montante de R$ 3,066 bilhões. A mais baixa, de R$ 308 milhões, foi apurada no dia 5.

Foi no dia 12 de janeiro, porém, que o volume de retiradas mais se sobrepôs ao de depósitos, fazendo com que o resgate líquido ficasse em R$ 3,611 bilhões.

No mês passado, o resgate líquido da caderneta ficou em R$ 5,529 bilhões.