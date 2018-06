Demanda por voos domésticos no Brasil sobe 3,9% em maio

São Paulo – A demanda por voos domésticos no Brasil em maio aumentou 3,9 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

A oferta de voos domésticos subiu 5,22 por cento na mesma base de comparação.

Segundo a Abear, o resultado do mês passado foi influenciado pela greve de caminhoneiros, que levou ao cancelamento de alguns voos, afetou a demanda como um todo e levou ainda à reprogramação de viagens que já estavam marcadas.

“Estes elementos causaram o descompasso entre o que foi ofertado, que é previamente dimensionado, e o que foi efetivamente utilizado”, disse a associação em comunicado.