Demanda por crédito do consumidor cresce 3,8% em abril, diz Boa Vista SCPC

São Paulo – A demanda por crédito do consumidor apresentou aumento de 3,8% em abril sobre o mesmo mês de 2017. Em 12 meses, por sua vez, apresenta alta de 2,9%.

Na comparação mensal dessazonalizada, caiu 0,7%, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC. Por segmento, o Financeiro teve avanço de 8,0% na variação mensal dessazonalizada e o Não Financeiro, queda de 6,5% na mesma base de comparação.

De acordo com os técnicos da SCPC Boa Vista, “a lenta retomada da atividade econômica e alto nível de desemprego no início do ano têm reduzido o ritmo de crescimento do consumo e, consequentemente, da demanda por crédito. Espera-se que com as perspectivas positivas para os juros e inflação o indicador siga evoluindo de forma gradual.”

O indicador de demanda por crédito é calculado com base no número de consultas de CPFs feitas à base de dados da Boa Vista por empresas.