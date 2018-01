Demanda do consumidor por crédito sobe 0,6% em 2017

Thaís Barcellos, do Estadão Conteúdo

Por Thaís Barcellos, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A demanda do consumidor por crédito cresceu 0,6% em 2017, de acordo com os dado nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) divulgados nesta quarta-feira, 24.

Essa é a primeira variação positiva no consolidado anual desde 2012, quando houve expansão de 7,2%.

Em dezembro ante novembro com ajuste sazonal, houve queda de 4% na procura por crédito, mas, na comparação com igual mês de 2016, o crescimento foi de 3,9%.

Em 2017, as instituições financeiras tiveram retração de 1,3%, enquanto o segmento não-financeiro registrou aumento de 1,8%. Na margem, o setor financeiro recuou 2,5% e o não-financeiro mostrou queda de 5%.

A Boa Vista SCPC destaca, em nota, que a recuperação da atividade econômica inicia um movimento de retomada do consumo que colabora para a elevação da demanda por crédito.

“Ademais, com as recentes melhorias nas perspectivas de juros e inflação, espera-se para os próximos meses retomada mais consistente do indicador”, avalia a instituição.