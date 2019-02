Demanda do consumidor por crédito cai 3,3% em agosto

São Paulo – A demanda do consumidor brasileiro por crédito recuou 3,3 por cento em agosto sobre o mesmo período do ano passado, informou a Serasa Experian nesta segunda-feira, puxada pela retração entre os consumidores de alta renda.

Entre os que ganham entre 5.000 e 10.000 reais por mês, a busca por crédito recuou 9,7 por cento no mês passado, na mesma base de comparação. Já entre os consumidores que ganham acima disso, houve diminuição de 9,6 por cento.

De acordo com os economistas da empresa de serviços e produtos de análise para crédito, a alta do dólar e dos juros contribuiu para o resultado negativo de agosto, afetando a confiança dos consumidores.

Apesar disso, a procura por crédito foi positiva entre os consumidores de baixa renda, que ganham até 500 reais por mês, com um aumento de 2,6 por cento no mês.

Na comparação com julho, a demanda total caiu 5,5 por cento. Já no acumulado do ano, o resultado se encontra no campo positivo, com avanço de 4,7 por cento sobre os primeiros oito meses de 2012 e expressiva contribuição dos consumidores de menor renda.

Entre janeiro e agosto, a procura por crédito avançou 11,2 por cento entre os que recebem até 500 mensais, e 6,7 entre os que ganham entre 500 e 1.000 reais por mês. Já entre os que ganham mais de 10.000 reais, a busca por crédito diminuiu 0,5 por cento.