Déficit orçamentário dos EUA soma US$ 74,86 bilhões em junho

Washington – O déficit orçamentário do governo dos Estados Unidos foi de US$ 74,86 bilhões em junho, 17% menor do que os US$ 90,3 bilhões de saldo negativo registrados no mesmo período do ano passado, informou o Departamento do Tesouro americano.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit maior em junho, de US$ 85 bilhões. O Escritório do Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) estimava que o déficit federal seria de US$ 75 bilhões no período.

Os gastos do governo baixaram 9% em junho, frente ao mesmo mês de 2017, enquanto as receitas recuaram 7%, na mesma base de comparação.