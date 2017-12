Déficit orçamentário dos EUA sobe para US$ 139 bi em novembro

Washington – O déficit do orçamento federal dos Estados Unidos aumentou ligeiramente em novembro, com as despesas governamentais excedendo as cobranças de impostos, de acordo com o Departamento do Tesouro americano.

O déficit no orçamento subiu para US$ 139 bilhões no mês passado, em comparação com um déficit de US$ 137 bilhões em novembro de 2016, disse o Tesouro.

Isso acompanha uma estimativa do Escritório do Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), que previa um déficit de US$ 134 bilhões no mês passado.

Fonte: Dow Jones Newswires.