Déficit comercial em julho é pior para mês desde 1997

Brasília – A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,897 bilhão em julho, segundo dados divulgados na tarde desta quinta-feira, 01, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

O resultado é o pior para o mês desde 1997, quando houve déficit de US$ 550 milhões.

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, de superávit de US$ 500 milhões.

Levantamento realizado pelo AE Projeções com 26 instituições do mercado financeiro apontava resultado entre déficit de US$ 500 milhões e superávit de US$ 1,2 bilhão.

As exportações alcançaram US$ 20,807 bilhões em julho, com média diária de US$ 904,7 milhões. As importações totalizaram US$ 22,704 bilhões e média diária de US$ 987,1 milhões. Há um ano, houve superávit de US$ 2,866 bilhões.

O MDIC divulgou ainda que, na quarta semana de julho, o déficit somou US$ 1,346 bilhão, com exportações de US$ 4,331 bilhões e importações de US$ 5,677 bilhões.

Na quinta semana, o saldo da balança comercial ficou negativo em US$ 688 milhões, fruto de exportações de US$ 2,071 bilhões e de importações de US$ 2,759 bilhões.